కోవీషీల్డ్ డోసుల గ్యాప్‌ 12-16 వారాలకు పెంపు-కేంద్రం నిర్ణయంపై నిపుణుల విస్మయం-వ్యాక్సిన్ల కొరతే కారణమా?

National

oi-Srinivas Mittapalli

కోవీషీల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కోవీషీల్డ్ మొదటి డోసుకు,రెండో డోసుకు మధ్య గ్యాప్‌ను 12-16 వారాలకు పెంచింది. ఇంతకుముందు ఈ గ్యాప్ 6-8 వారాలు మాత్రమే ఉంది. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్‌పై కేంద్రం నియమించిన నిపుణుల కమిటీ సిఫారసు మేరకు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే యూకె,యూరోప్ దేశాలు ఆస్ట్రాజెనెకా రెండో డోసుకు 12 వారాల గ్యాప్‌ను మాత్రమే పాటిస్తుంటే భారత్‌ ఇలా 16 వారాలకు దాన్ని పొడగించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

An expert panel on Covid vaccination in the country has now recommended increasing the gap between two doses of Covishield to 12-16 weeks, deviating from European Union and UK suggestion to follow a 12-week interval between two shots of the AstraZeneca vaccine.