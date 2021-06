Cow dung: ఆవు పేడ చోరీ అయ్యిందని ఎఫ్ఐఆర్, విలువ ఎంతో తెలుసా ?, మా ఖర్మ, ఎం చేస్తాం !

India

oi-Mallikarjuna

చత్తీస్ గడ్/ చెన్నై: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి దెబ్బతో లాక్ డౌన్ విధించడంతో పోలీసులకు సెలవులు లేకపోవడంతో నానా తంటాలు, లేనిపోని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పోలీసుల మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే విచిత్రమైన కేసులు వాళ్ల దగ్గరకు వెలుతున్నాయి. ఆవు పేడ చోరీ అయ్యిందని ఓ వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. వారం రోజులు పాటు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ చెప్పులు అరిగిపోయేలా తిరిగిన ఆ వ్యక్తి చివరికి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయించాడు. విదిలేని పరిస్థితుల్లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇప్పుడు అన్నం నీళ్లు వదిలేసి మా ఖర్మ, ఏం చేద్దాం అంటూ ఆవు పేడ చోరీ చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

English summary

Cow dung: The Chhattisgarh Police has filed a case against unknown persons after about 800 kilograms of cow dung worth Rs 1,600 was stolen from the Dhurena village of Chhattisgarh's Korba district.