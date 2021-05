National

సైకిల్ గర్ల్ జ్యోతి కుమారి తండ్రి మోహన్ పాశ్వాన్ సోమవారం(మే 31) గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. బిహార్‌లోని తమ స్వస్థలం దర్భంగాలో ఆయన తుది శ్వాస విడిచాడు.జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ డా.ఎస్ఎం త్యాగరాజన్ ఆయన మరణాన్ని ధ్రువీకరించారు. సంబంధిత అధికారులకు సమాచారమిచ్చి... ఆ కుటుంబానికి అవసరమైన సాయం చేయాల్సిందిగా ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. గత ఏడాది లాక్‌డౌన్‌లో ఏకంగా 1300కి.మీ సైకిల్‌పై ప్రయాణించిన జ్యోతి సాహసానికి,ధైర్యానికి అప్పట్లో సర్వత్రా ప్రశంసలు కురిసిన సంగతి తెలిసిందే. జబ్బు పడిన తండ్రిని సైకిల్ వెనుక సీట్లో కూర్చోబెట్టుకుని వారం రోజుల పాటు ఆమె సైకిల్ తొక్కింది.ఎట్టకేలకు స్వస్థలం దర్భంగాకు తండ్రితో పాటు సురక్షితంగా చేరుకుంది.

Bihar’s cycle girl Jyoti Paswan who brought her father Mohan Paswan on a bicycle to Darbhanga from Gurugram during the lockdown in 2020, reportedly lost him to a heart attack.DM Darbhanga Dr SM Tyagarajan confirmed the death and informed that BDO of the concerned Singhbara block was sent to provide assistance and homage to the deceased in Sirhulli village.