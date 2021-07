Daughter affair: బుద్ది మాటలు చెప్పిన తండ్రి, ప్రియుడితో కలిసి తండ్రిని చంపేసింది, డ్రామాలు !

India

చెన్నై/ లక్నో: పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన యువతి ఓ యువకుడితో కలిసి తిరుగుతోంది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇంటి నుంచి వెలుతున్న యువతి ఆమె ప్రియుడితో కలిసి జల్సాలు చేసింది. కూతురి వ్యవహారం ఆమె తండ్రికి తెలిసింది. నువ్వు పద్దతి మార్చుకోవాలని, మేము చూసిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా జీవించాలని, నీకు ఏమి కావాలన్నా మేము అండగా ఉంటామని తండ్రి అతని కూతురికి బుద్దిమాటలు చెప్పాడు. ప్రియుడితో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్న కూతురికి తండ్రి చెప్పే బుద్దిమాటలు చేదు అయ్యాయి. పొలం దగ్గర ఉన్న తండ్రిని ప్రియుడితో కలిసి ఇనుపరాడ్లతో దాడి చేసి చంపేసింది. తరువాత తండ్రి శవాన్ని చెట్టుకు వేలాడదీసి నా తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని కూతురే పోలీసు కేసు పెట్టి డ్రామాలు ఆడింది.

Daughter affair: A shocking incident has been reported from Sambhal district of Uttar Pradesh where a girl allegedly got her father murdered after he refused to let her marry her boyfriend.