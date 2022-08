Daughter: ఊరికి వెళ్లిన భర్త, కూతుర్ని నీటి బకెట్ లో ముంచి చంపేసి ఉరి వేసుకున్న తల్లి !

India

బెంగళూరు/చెన్నై: పెద్దలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. భార్యను పోషించడానికి ఐటీ హబ్ చేరుకున్న భర్త ప్రైవేట్ కంపెనీలో అకౌంటెంట్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. దంపతులకు ఓ కూతురు ఉంది. మూడు వారాల క్రితం తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో అతను భార్య, కూతురితో కలిసి సొంత ఊరికి వెళ్లాడు. తల్లి అంత్యక్రియలు పూర్తి అయిన తరువాత భార్య, కూతురిని ఐటీ హబ్ పిలుచుకుని వెళ్లాడు. తల్లి చినిపోవడంతో మళ్లీ అతను సొంత ఊరికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో ఉన్న భార్య ఆమె కూతురిని నీటి బకెట్ లో ముంచి హత్య చేసి ఫ్యాన్ కు ఉరి వేసుకుంది. వేకువ జామున ఇంటికి చేరుకున్న భర్త తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగు చూడటంతో బంధువులు, స్థానికులు హడలిపోయారు.

Daughter: Bengaluru Vibhutipur where the mother who killed her cute child by drowning her in a tub of water tried to commit suicide.