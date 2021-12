India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ.. ఓట్ల వేటను మొదలు పెట్టినట్టే కనిపిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది నిర్వహించబోయే అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీకి సమాయాత్తమౌతోన్న ఆమ్ ఆద్మీ.. ఢిల్లీలో నుంచే ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలకు తెర తీసింది. పంజాబ్‌, ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్, గోవా, మణిపూర్‌..అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనబోతోండగా.. మణిపూర్ మినహాయించి మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ పోటీ చేయనుంది.

English summary

Delhi government has announced reduction of the VAT on petrol to 19.40 per cent from 30 per cent. With this price reduction, petrol price in the Delhi is set to be reduced by Rs 8 per litre.