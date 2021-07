టీకాలు తీసుకున్న వారికి సవాల్ గా కరోనా డెల్టా వేరియంట్ .. భారీగా కేసులు, సాక్ష్యాలివే... బీ అలెర్ట్ !!

India

Dr Veena Srinivas

ప్రపంచం ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి సృష్టిస్తున్న ఉత్పాతాన్ని ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ ఇండియన్ మ్యుటేషన్ డెల్టా వేరియంట్ పై ప్రపంచ దేశాలకు భయం పట్టుకుంది. భారతదేశంలో మొదట గుర్తించిన డెల్టా వేరియంట్ గురించి ప్రధాన ఆందోళన ఏమిటంటే, ఇది అతి తక్కువ కాలంలో వ్యాపిస్తుంది, ప్రజలను అనారోగ్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇది వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి చాలా తేలికగా వ్యాపిస్తుంది. దీని వ్యాప్తి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మందికి ఇది సోకే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

Experts say that the Delta variant has the potential to mitigate some of the immunity gained through vaccines, an example of which is the fact that most vaccinated people are also infected. It is noteworthy that the delta variant transmission also comes to those who have been vaccinated. That's why medical experts say vaccinated people also to take care.