Birthday: అధికార పార్టీ లీడర్ భార్య ఆత్మహత్య, పుట్టిన రోజు నాడే పాపం, లవ్ మ్యారేజ్, గొడవలు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: అధికారంలో పార్టీకి ఓ తలనొప్పి వచ్చిపడింది. అధికార పార్టీకి చెందిన ప్రముఖ నాయకుడి భార్య ఆమె పుట్టిన రోజు నాడే ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. బర్త్ డే రోజు భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో అధికార పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. బర్త్ డే గ్రాండ్ గా జరుపుకునే విషయంలో గొడవ జరిగి తన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుందని పోలిటికల్ లీడర్ అంటున్నారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తమ అమ్మాయిని టార్చర్ పెట్టడం వలనే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని భార్య కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టారు.

English summary

Birthday: DMK party leader Tamilan Prasanna's wife Nathiya committed suicide at her house. It has been reported that he committed suicide due to a family dispute. Kodungaiyur police are investigating the incident where.