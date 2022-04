Wife: పోర్న్ మూవీలో ఉన్నది భార్య అని తెలుసుకుని ?, వీడియో చూపించి భర్త ఏం చేశాడంటే ?, ఫినిష్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/రామనగర్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా జీవించారు. దంపతులకు ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు. భార్య పిల్లలతో భర్త చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు. భర్తకు పోర్న్ సినిమాలు చేసే అలవాటు ఎక్కువగా ఉంది. ప్రతిరోజు పోర్న్ సినిమాలు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త అతని మనుసులోని కోరికలు తీర్చుకుంటున్నాడు. ఇటీవల భర్త ఓ పోర్న్ వీడియో చూశాడు. తన భార్య వేరే వ్యక్తితో ఎంజాయ్ చేస్తోందని, ఆ సమయంలో ఈ వీడియో తీశారని భర్త రగిలిపోయాడు. చాలాసార్లు ఆ పోర్న్ వీడియో చూసిన భర్త ఆ వీడియోలు ఉన్నది తన భార్య అని నిర్దారించుకున్నాడు. ఆ రోజు నుంచి దంపతుల మద్య ఆ పోర్న్ వీడియో విషయంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. పెళ్లికి వెళ్లిన తరువాత ఆ వీడియో చూసిన భర్త శుభకార్యంలోనే అందరి ముందు అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదేశాడు. చివరికి అర్దరాత్రి పోర్న్ వీడియో భార్యకు చూపించిన భర్త ఇందులో ఉన్నది నువ్వే కదా ? నిజం చెప్పు అంటూ ఆమెను చితకబాదేశాడు. ఆ సందర్బంలో ఆవేశంతో ఊగిపోయిన భర్త కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను దారుణంగా చంపేశాడు.

English summary

Wife: A woman was allegedly stabbed to death by her husband over suspicion that she had acted in a porn movie. According to reports, the man had allegedly stabbed his wife in front of their children near Bengaluru.