గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుండి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారా? ఆ యాప్స్ తో డేంజర్; గూగుల్ అలెర్ట్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ఎప్పుడు ఎటునుంచి ఏ విధంగా, ఎవరి మొబైల్ నుంచి, ఎవరి ల్యాప్ టాప్ ల నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు దాడి చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. రోజుకో రకంగా అనేక భద్రతా తనిఖీలను తప్పించుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు మన మొబైల్ ఫోన్ లలోకి చొరబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏకంగా గూగుల్ ప్లేస్టోర్ లోకి నకిలీ యాప్ లను రిలీజ్ చేస్తూ వాటిని వినియోగించిన వారి ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు.

English summary

Google has identified and banned 10 apps that are harmful to users. Suggested uninstalling them. It claims that cyber criminals are committing cyber scams through these apps.