ఏం పనిరా ఇదీ, కిస్ చేస్తుండగా వీడియో, ఇద్దరికీ వేధింపులు, ఆపై వీడియో పోస్ట్

మైనర్ల మనసులో కూడా క్రూరమైన ఆలోచనలు.. అవును వీడియోలు తీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం.. లైంగికంగా వేధించడం.. అయితే అందులో ఒకడు బాలికతో సంబంధం కూడా ఉందట.. అయినప్పటికీ ముద్దు పెట్టుకునే వీడియో తీసి.. తర్వాత బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు. ఇద్దరు విద్యార్థినిలకు 8 మంది స్టూడెంట్స్ పలుమార్లు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డరట.. అయినప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వీడియో షేర్ చేయడంతో.. బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ 8 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

video of two college students kissing, which has gone viral. eight students in huge trouble in Karnataka's Mangaluru. they are from St Aloysius college taken into custody and produced before a juvenile justice court