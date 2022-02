ఉక్రెయిన్ లో బిక్కుబిక్కుమంటూ - భారత పౌరులకు కీలక సూచనలు : తెలుగు విద్యార్ధుల తరలింపు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్ లో రష్యా దాడులు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ నుంచి స్వదేశానికి వచ్చేందుకు స్థానికంగా భారతీయులు ఎదురు చూస్తున్నారు. భారత ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అక్కడి రాయబార కార్యాలయంలో సరిహద్దు దేశాల నుంచి విమానాల ద్వారా స్వదేశానికి భారతీయులను తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా తొలి విమానం ఈ రోజు భారత్ కు చేరుకోనుంది. మొత్తం 19 వేల మంది భారతీయులు ఉక్రెయిన్ లో ఉన్నట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. వారంతా అక్కడి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆందోళనతో ఉన్నారు.

All Indian citizens are advised not to move to any of the border posts without prior coordination with GoI officials at border posts.