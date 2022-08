ఎక్సైజ్ పాలసీ: మనీష్ సిసోడియా బ్యాంక్ లాకర్ తనిఖీ చేసిన సీబీఐ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ఘజియాబాద్‌ వసుంధర సెక్టార్-4లోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌లో ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం, ఆమ్మ ఆద్మీ పార్టీ నేత మనీష్ సిసోడియాకు సంబంధించిన లాకర్లను సీబీఐ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ అక్రమాల ఆరోపణల సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

మంగళవారం తన బ్యాంక్ లాకర్‌ను తనిఖీ చేసేందుకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ వస్తుందని.. "లాకర్‌లో కూడా ఏమీ కనిపించడం లేదు" అని సిసోడియా చెప్పిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది.

'సీబీఐ సోదాల్లో నా నివాసంలో ఏమీ దొరకనట్లే మంగళవారం నా బ్యాంకు లాకర్‌లో ఏమీ కనిపించలేదు.. నాకు క్లీన్‌చిట్‌ లభించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. సీబీఐ అధికారులు మమ్మల్ని బాగా ఆదరించారు, మేము కూడా వారికి సహకరించాం.. నిజం గెలిచింది,అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత సిసోడియా చెప్పారు.

Nothing was found in my bank locker today just like nothing was found at my residence during the CBI raid. I am happy that I have got a clean chit. The CBI officials treated us well, and we also cooperated with them. Truth has won: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/tE2DQ6ROrU