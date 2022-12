family: మంటలు వ్యాపించి ఒకే ఫ్యామిలీలో ఐదు మంది ?, గ్యాస్ గమనించని మహిళ !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మౌ జిల్లా షాపూర్‌ గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మరణించారు. మంగళవారం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ, ముగ్గురు మైనర్లతో సహా ఆ కుటుంబంలోని ఐదు మంది మృతి చెందారని అధికారులు అంటున్నారు.

girlfriend: ఒంటరిగా ఉండలేకపోతున్నా, నీ భార్యను నాతో పంపించు అని భర్తకు చెప్పిన ప్రియుడు !

UP | 5 members of a family including a woman, 1 adult & 3 minors died in a house fire that broke out at Shahpur village, Kopaganj PS in Mau district. Police along with the fire brigade, medical & relief teams reached the spot: DM Arun Kumar, Mau

(27.12) pic.twitter.com/0DsqW5HwDT