OMICRON : ఢిల్లీలో తొలి ఓమిక్రాన్ కేసు గుర్తింపు - అయిదుకు చేరిన మొత్తం కేసులు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు దేశంలో క్రమేణా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు నాలుగు కేసులను అధికారికంగా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. తాజాగా, ఢిల్లీలో ఓమిక్రాన్ కేసు బయటకు వచ్చింది. టాంజానియా దేశం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిలో ఓమిక్రాన్ వైరస్ ను గుర్తించారు. దీంతో..దేశంలో కేసుల సంఖ్య అయిదుకు పెరిగింది. టాంజానియా నుంచి వచ్చిన వెంటనే పరీక్షలు చేయగా..పాజిటివ్ రావటంతో ఎల్ఎన్ జేపీ ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ గా గుర్తించిన 17 మందిని ఈ ఆస్పత్రిలో చేర్చినట్లుగా ఢిల్లీ ఆరోగ్య మంత్రి సత్యేందర్ జైన్ వెల్లడించారు.

English summary

Delhi reported its first case of new Covid-19 Variant Omicron on Sunday. This is the fifth case of Omicron reported in the country.