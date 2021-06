Actress Chandini rape case: మూడుసార్లు అబార్షన్: ఎట్టకేలకు చిక్కిన మాజీమంత్రి..అరెస్ట్

India

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: సంచలనం రేపిన నటి చాందినిపై అత్యాచారం, బ్లాక్ మెయిలింగ్ కేసు.. మరో మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోన్న అన్నా డీఎంకే సీనియర్ నాయకుడు, తమిళనాడు మాజీ మంత్రి ఎం మణికందన్ ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ అయ్యారు. కొన్ని రోజులుగా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన మణికందన్ ఆచూకీ బెంగళూరులో తేలింది. మణికందన్ ఆచూకీ తెలియడంతో చెన్నై సిటీ పోలీసులు ఆయనను బెంగళూరులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చెన్నైకు తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఆయనను న్యాయస్థానం ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

Former AIADMK minister M Manikandan was arrested in Bengaluru by the Chennai city police for allegedly raping a Malaysian woman, causing miscarriage as well as for criminal intimidation.