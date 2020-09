మంచే జరిగింది... స్వామి అగ్నివేశ్ మృతిపై సీబీఐ మాజీ చీఫ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు...

National

oi-Srinivas Mittapalli

ఆర్య సమాజ్ నేత,సామాజిక కార్యకర్త స్వామి అగ్నివేష్ మృతిపై సీబీఐ మాజీ చీఫ్,రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఎం.నాగేశ్వరరావు ట్విట్టర్‌లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. అగ్నివేశ్ మరణం మంచికే జరిగిందని కామెంట్ చేశారు. అగ్నివేశ్‌ హిందూ వ్యతిరేకి అని,ఆయన వల్ల హిందూయిజానికి తీరని నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. 'నువ్వు కాషాయ దుస్తుల్లో ఉన్న హిందూ వ్యతిరేకివి... నీలాంటి వాడు తెలుగు బ్రాహ్మణ కటుంబంలో పుట్టినందుకు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను. అసలు యమరాజు నిన్ను తీసుకెళ్లడానికి ఇంత సమయం ఎందుకు తీసుకున్నాడని చింతిస్తున్నాను. నువ్వు గొర్రె వేషంలో ఉన్న సింహానివి... మేకవన్నె పులివి..' అని అగ్నివేశ్‌పై విరుచుకుపడ్డారు.

You are a disgrace. Can imagine what all you must have done as a police officer? Abusing the dead may be Hindutva but is certainly not Hinduism. Better late than never. Get yourself treated. https://t.co/Shh4zlmduc