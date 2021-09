దారుణం: 15ఏళ్ల అమ్మాయిపై 29 మంది మృగాళ్లు అత్యాచారం: వీడియో షేర్ - చివరికి..?

India

ముంబాయి/బెంగళూరు: స్నేహితుడితో కలిసి వెళ్లిన అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశారు. నమ్మకంతో స్నేహితుడి వెంట వెళ్లిన అమ్మాయిని బెదిరించిన ఆమె స్నేహితుడు అత్యాచారం చేశాడు. అత్యాచారం చేసే సమయంలో కామాంధుడు వీడియో తీశాడు. తరువాత అత్యాచారం వీడియో అడ్డం పెట్టుకుని ఆమెను రహస్య ప్రాంతాలకు బలవంతంగా పిలుచుకుని వెళ్లి మళ్లీ లైంగిక దాడికి పాల్పడేవాడు. అత్యాచారం వీడియోను అమ్మాయికి పరిచయం ఉన్న మరో ముగ్గురికి షేర్ చేశాడు. ఆ ముగ్గురు ఆ వీడియో అమ్మాయికి చూపించి మా కోరికలు తీర్చకుంటే ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్ చేస్తామని బెదిరించి ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. బాయ్ ఫ్రెండ్ తో పాటు నలుగురు ఆమెపై పైశాచికంగా వ్యవహరించారు. ఇలా అత్యాచారం వీడియోను స్నేహితులకు షేర్ చెయ్యడంతో ఇప్పటి వరకు 29 మంది ఆమె మీద పదేపదే అత్యాచారం చేశారు. ఈ వీడియో అడ్డం పెట్టుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు పిలుచుకుని వెళ్లి సామూహిక అత్యాచారం చెయ్యడంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది. మైనర్ అమ్మాయి మీద సామూహిక అత్యాచారం చేసిన కేసులో ఇప్పటికే 23 మందిని అరెస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Girl: A 15-year-old girl has filed a gang rape FIR in Maharashtra's Dombivli area's Manapada police station. 23 accused have been arrested so far and out of these arrested accused 02 are juveniles.