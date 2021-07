India

ప్రతిపక్ష నేతలు, జర్నలిస్టులు సహా 300 మంది ప్రముఖుల ఫోన్ నంబర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వమే హ్యాకింగ్ చేసిందని, ఇందుకోసం ఇజ్రాయెల్ కు చెందిన పెగాసస్ స్సైవేర్ ను ఉపయోగించిందనే ఆరోపణలపై పార్లమెంటు దద్దరిల్లుతుండగానే, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మరో బాంబు పేల్చారు. ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తో తాను జరిపిన సమావేశాలను స్పైవేర్ నిఘాతో కేంద్రం వినేసిందన్నారు. గురువారం కోల్ కతాలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె, తన ఢిల్లీ పర్యటన, దేశంలో పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు..

Intensifying her attack on the Modi government over the alleged hacking of phones of opposition leaders and journalists using Pegasus spyware, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Thursday alleged that the government had put her meetings with poll strategist Prashant Kishor under surveillance. Mamata Banerjee said she will meet PM Modi when she visits Delhi next week in the first one-on-one encounter after the bitterly-fought state elections that she won in May.