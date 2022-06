అగ్నివీరులకు హర్యానా ప్రభుత్వంలో గ్యారెంటీ ఉద్యోగాలు; వారికి ఉద్యోగభరోసా ఇస్తున్న రాష్ట్రాలివే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన అగ్నిపథ్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ స్కీమ్ పై దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాలలో అగ్నిపథ్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ స్కీమ్ ను స్వాగతిస్తుండగా, బిజెపియేతర రాష్ట్రాలలో తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ పథకం వల్ల నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరుగుతుందని తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల ఆందోళన శాంతింప చేయడానికి అగ్నిపథ్ పథకంపై అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక అనేక రాష్ట్రాలు కూడా అగ్నివీరుల ఉద్యోగాలకు భరోసా ఇస్తున్నాయి.

English summary

CM Manohar Lal Khattar said the agniveers would be given guaranteed jobs in the Haryana government after they retire. The states of UP, Assam, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Karnataka are also giving them job security.