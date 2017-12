గుజరాత్ ఎన్నికలు: కుక్కపిల్ల కూడా మోడీనే వస్తారంటోంది, మీరూ చూడండి (వీడియో)

అహ్మదాబాద్: ఎన్నికల్లో, మ్యాచులలో గెలుపుపై పాల్, ఆక్టోపస్ వంటివి గతంలో ముందే జోస్యం చెప్పాయి. తాజాగా గుజరాత్ ఎన్నికలలో ఎవరు గెలుస్తారనే విషయమై ఓ క్యూట్ కుక్కపిల్ల తన శైలిలో సమాధానం చెబుతోంది.

గుజరాత్‌తో పాటు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపు బీజేపీనే వరిస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ నేత అమిత్ మాల్వియా తన ట్విట్టర్ అకౌంట్లో చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.

Cute little thing knows it all... pic.twitter.com/Ds67QZYGHT