బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన రవీంద్ర జడేజా భార్య రివాబా

oi-Rajashekhar Garrepally

గాంధీనగర్: భారత క్రికెటర్ రవీంద్ర జడేజా సతీమణి రివాబా జడేజా గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. జామ్‌నగర్ నార్త్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసేందుకు ఆమె సోమవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అంతకుముందు రివాబా తన భర్త రవీంద్ర జడేజాతో కలిసి బ్లోయింగ్ ది బగల్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నారు.

Gujarat | Cricketer Ravindra Jadeja and his wife and BJP leader Rivaba Jadeja attend an event in Jamnagar that has been organised ahead of the filing of nomination for the upcoming #GujaratElections



Rivaba Jadeja will contest from Jamnagar North and file her nomination today. pic.twitter.com/1Ix5tEamf3