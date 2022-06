Illegal affair: భర్తను చంపేసి ప్రియుడితో ఎస్కేప్, పబ్లిక్ గా ?, గ్రహాలు అనుకూలించక ఏడాదికి !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ఫరీదాబాద్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న సమయంలోనే చిన్నచిన్న గొడవలు మొదలైనాయి. భర్తతో గొడవ పడుతున్న సమయంలోనే అతని భార్య ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుంది. ప్రియుడితో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య ఆమె భర్తకు మాత్రం పస్తులు పెట్టింది. ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను పూర్తిగా నిర్లక్షం చేసింది. కొంతకాలం తరువాత ప్రియుడి మోజులో పడిన భార్య ఆమె భర్త హత్యకు స్కెచ్ వేసింది. అనుకున్న ప్రకారం ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసి శవం మాయం చేసింది. సొంతఊరుకు వెళ్లిన తన భర్త మాయం అయ్యాడని అతని భార్య పోలీసు కేసు పెట్టింది. భర్త కనపడలేదని మిస్సింగ్ కేసు పెట్టిన అతని భార్య ఆమె ప్రియుడితో కలిసి మాయం అయ్యింది. భర్త శవం చిక్కినా కిలాడీ లేడీ మాత్రం పోలీసలకు చిక్కలేదు. భర్త హత్య కేసులో తప్పించుకుని తిరుగుతున్న కిలాడీ లేడీ, ఆమె ప్రియుడు సంవత్సరం తరువాత పోలీసులకు చిక్కిపోవడంతో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Illegal affair: ప్రియుడి మోజులో పడిన భార్య, భర్తకు చిన్నగాయం కాకుండా నిద్రలోనే చంపేసిన భార్య, స్కెచ్ !

English summary

Illegal affair: A woman hatched a conspiracy with her lover and got her husband killed in 2021. New Delhi Police have now arrested two associates of the accused.