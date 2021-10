Illegal affair: లవ్ మ్యారేజ్, భార్యను చంపేశాడు. భార్య మేనకోడలితో జల్సా ?, హల్వా స్కెచ్ !

India

చెన్నై/ తంజావూర్/ తిరుపత్తూర్: డ్రైవింగ్ స్కూల్ కు వచ్చి వెలుతున్న కాలేజ్ అమ్మాయిని వలలో వేసుకున్న ఆ డ్రైవింగ్ స్కూల్ యజమాని ఆమెతో ఎంజాయ్ చేశాడు. ప్రియురాలు గర్బవతి కావడంతో విధిలేని పరిస్థితిలో ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. దంపతులకు పాప పుట్టింది. భర్త అతని భార్య పుట్టింటికి వెళ్లి వస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో భార్య బందువుతో అతనికి పరిచయం అయ్యింది. భార్య పుట్టింటిలో ఉంటే ఆమె భర్త పరిచయం అయిన యువతితో తిరుగుతూ జల్సా చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రియురాలు మోజులో పడిపోయిన భర్త అతని భార్యను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యి కిలాడీ స్కెచ్ వేశాడు. నా రెండు మూత్రపిండాలు పాడైపోయాయని, నేను నాలుగు వారాలకంటే ఎక్కువ రోజులు బతకను అని డాక్టర్లు చెప్పారని, మనం ఆత్మహత్య చేసుకుందామని భార్యకు మాయమాటలు చెప్పాడు. మనం ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మన పాపను ఎవ్వరూ చూసుకుంటారు, పాప అనాథ అయిపోతుందని భార్య చెప్పింది. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి భార్య అంగీకరించకపోవడంతో రగిలిపోయిన భర్త అతని భార్య మీద పెట్రోల్ పోసి చంపేశాడు. బిడ్డను ఎత్తుకున్న భర్త అతని ప్రియురాలితో కలిసిపారిపోయాడు. పోలీసులు వెతుకుతుంటే మరో వీడియో తీసిన భర్త దానిని పోలీసులకు పంపించాడు. నా మూత్రపిండాలు పాడైపోవడంతో నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని వీడియోలు మాయమాటలు చెప్పాడు. పోలీసులకు వీడియో పంపించిన తరువాత కిలాడీ భర్త అతని ప్రియురాలితో కలిసి జ్యువెలరీ షోరూమ్ కు వెళ్లి బంగారు నగలు, బట్టల షోరూమ్ కు వెళ్లి ఖరీదైన దుస్తులు తీసుకుని ఐదు జిల్లాలు దాటిపోయి అక్క ఇల్లు తీసుకుని ప్రియురాలితో జల్సా చేశాడు. సీసీటీవీ కెమెరాల్లో కిలాడీ మొగుడు బండారం మొత్తం బయటకు రావడంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కేటుగాడి కథ కంచికి చేరింది.

English summary

Illegal affair: The husband who was wanted in the case of burning his wife with petrol near Tirupattur has been arrested. It has been exposed that he fell in love with another woman and killed his wife.