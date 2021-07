Illegal affair: సిటీలో భర్త, ఇంట్లో మరిదితో భార్య మసాజ్, భర్త ఏంచేశాడంటే, తమ్ముడు మిస్ !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: భర్తతో హ్యాపీగా కాపురం చేస్తున్న భార్య ఓ బిడ్డకు తల్లి అయ్యింది. భర్త సిటీలో పని చేస్తుండటంతో భార్య సొంత ఊర్లో ఉంటోంది. తన తమ్ముడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు తెలిసిపోయింది. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి దెబ్బతో లాక్ డౌన్ విధించడంతో భర్త సొంత ఊరికి చేరుకున్నాడు. తన తమ్ముడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అతనితో మసాజ్ చేయించుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ తన పరువు తీస్తోందని భర్త రగిలిపోయాడు. కత్తితో భార్య గొంతు కోసి అదే కత్తితో తమ్ముడిని నరికేశాడు. భర్త దెబ్బతో భార్య ప్రాణాలు పోవడంతో తమ్ముడికి తీవ్రగాయాలై తప్పించుకున్నాడు.

Illegal affair: బత్తాయి పండు లేడీ టీచర్ జ్యూస్ పిండిన భర్త, వీడియో తీసి వైరల్ చేసిన భార్య !

English summary

Illegal affair: A man allegedly killed his 32-year-old wife and injured his brother on suspicion of illicit relationship at a village here, police said on Friday. The incident took place at Banjaria village under the Kotwali Nanpara police station area near Bahraich in Uttar Pradesh.