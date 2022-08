Illegal affair: ఎస్ఐతో భార్య అక్రమ సంబంధం, భర్త ఆత్మహత్య, ఎస్ఐ ఆడియో లీక్, వైరల్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మదురై: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కొంతకాలం సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసిన భార్య నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి భర్త మీద కేసు పెట్టింది. భర్తను పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిచిన పోలీసులు అతన్ని చితకబాదేశారు. తరువాత పదేపదే భార్య పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఎస్ఐతో టచ్ లో ఉంది. భార్య అసలు మ్యాటర్ తెలుసుకున్న భర్త ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన కోడలు ఎస్ఐతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తోందని, ఆ విషయం తెలుసుకున్న తన కొడుకు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అతని తల్లి కేసు పెట్టింది. ఇదే సమయంలో భర్త, ఎస్ఐ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ గురించి చర్చించిన ఆడియో లీక్ కావడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: The family members of a man in Madurai city has alleged that he died by suicide due to his wife's relationship with a SI who she had approached to file a complaint.