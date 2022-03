Illegal affair: భర్త బయట ఉంటే అందంగా రెఢీ అవుతున్న భార్య, చంపేసి బావిలో శవం వేసి, మ్యాటర్ !

India

ఇండోర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు వేరుగా అద్దె ఇల్లు తీసుకుని కాపురం పెట్టారు. వివాహం జరిగిన మూడు సంవత్సరాలు పాటు దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. నేను బయటకు వెళ్లిన తరువాత తన భార్య అందంగా రెడీ అవుతోందని భర్త గమనించాడు. తన భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని అతనితో ఎంజాయ్ చేస్తోందని భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. అప్పటి నుంచి దంపతుల మద్య గొడవలు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా దంపతుల మద్య గొడవలు మాత్రం సర్దుమనుగలేదు. రానురాను గొడవలు ఎక్కువ కావడంతో దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. ఎంత చెప్పినా తన భార్య పద్దతి మార్చుకోలేదని భర్త రగిలిపోయాడు. ఇక లాభం లేదని, భార్యను చంపేస్తే పీడపోతుందని, ఒకవేళ పోలీసులకు చిక్కిపోయినా మూడు నెలలు జైల్లో ఉంటే బెయిల్ వస్తే బయటకు రావచ్చని భర్త అనుకున్నాడు. పక్కాప్లాన్ ప్రకారం భార్యను చంపేసిన భర్త ఆమె శవాన్ని మాయం చెయ్యాలని అనుకున్నాడు. తమ్ముడి సహాయంతో భార్య శవాన్ని తీసుకెళ్లి పాడుపడిన బావిలో విసిరేసిన భర్త చేతులు దుపులుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.

Illegal affair: Suspecting his wife of having an extramarital affair, a 35-year-old man in Indore killed the woman and dumped her body in a well about 50km away from his house,