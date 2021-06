Illegal affair: భర్తకు బత్తాయి, ప్రియుడికి పనసపండు, ఇనుపరాడ్లు, కత్తులతో భర్తను లేపేసింది !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/థానే/చెన్నై: భర్తతో చక్కగా కాపురం చేసుకుంటున్న భార్య మద్యలో ఓ ప్రియుడిని తెరమీదకు తెచ్చింది. ఉదయం ఇంట్లో టిఫిన్ చేసి బయటకు వెలుతున్న భర్త రాత్రి భోజనానికి ఇంటికి వెలుతున్నాడు. మద్యలో యవ్వనంలో ఉన్న భార్య పగలు మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. మంచి ప్రియుడిని సెట్ చేసుకున్న భార్య అతనితో ఎంజాయ్ చేస్తోంది. పక్కింటి వాళ్లకు, వీధిలో వాళ్లకు, ఊర్లో వాళ్లకు అందరికి భార్య భాగోతం తెలిసిపోయి చివరికి భర్త చెవిలో పడింది. అంతే భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని ఓ రైంజ్ లో బెండ్ ఎత్తేశాడు. తన భర్త బతికుంటే తన విలాసాలకు అడ్డు వస్తాడని, అతన్ని చంపేయాలని డిసైడ్ అయిన భార్య ఆమె ప్రియుడితో పాటు మరో ఇద్దరి సహాయం తీసుకునింది. ప్రియుడు 'అరవింద'సమేతా అంటూ భార్య ఆమె భర్తను ఇనుపరాడ్లు, కత్తులతో చంపేసి శవం మాయం చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి మిస్సింగ్ కేసు పెట్టి బాలీవుడ్ సినిమా టైపులో అడ్డంగా బుక్కైపోయింది.

English summary

illegal affair: A 30-year-old man in Maharashtra’s Thane district was allegedly murdered by his 22-year-old wife and her lover after he came to know about their illicit affair. According to the police, Laxmi Patil, a resident of Manpadagaon in Thane, had on June 4 lodged a complaint stating that her husband, identified as Pravin Patil, had gone missing. Subsequently, the police initiated an investigation to trace Pravin.