too much: మీరు ఫోన్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరోక కాల్ లో మాట్లాడుతున్నారు, భార్య టూమచ్ గా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ?

India

oi-Mallikarjuna

నోయిడా/లక్నో: భర్త ప్రతిరోజు ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తున్నాడు. భార్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. భర్త అతని భార్యకు మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ తీసిచ్చాడు. భర్త బయటకు వెళ్లిన వెంటనే భార్య మొబైల్ ఫోన్ కు అంకితం అయిపోతున్నదని తెలిసింది. భర్త ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అతని భార్య మొబైల్ ఫోన్ ఎంగేజ్ ఎంగేజ్ అని రావడంతో భర్త రగిలిపోయాడు. రాత్రి భర్త ఇంటికి వచ్చిన విషయం కూడా గుర్తించకుండా భార్య ఫోన్ లో ఓ వ్యక్తితో నాటీగా మాట్లాడుతోంది. భర్త అతని భార్య మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొని ఫోన్ నెంబర్ చూసి సహనం కోల్పోయాడు. అంతే కథ క్లోజ్ అయ్యింది.

Wife: లవ్ మ్యారేజ్, నిద్రపోతున్న భర్త ?, కుర్రాడు బాబోయ్ గుర్రమెక్కినాడే అంటూ, 10 ఏళ్లు చిన్నోడిడో ?

English summary

Illegal affair: What did the husband do when the wife was talking too much with her boyfriend due to having an illicit relationship in Noiada.