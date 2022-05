Illegal affair: భర్త అసిస్టెంట్ ను సెట్ చేసుకున్న భార్య, ఆఫీసులో సార్ సహాయం, ఇంట్లో సార్ భార్యకు ?

India

oi-Mallikarjuna

హిసార్/హర్యానా: వివాహం చేసుకున్న భర్త అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నాడు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త సొంతంగా డ్రైవింగ్ స్కూల్ పెట్టుకుని డబ్బు సంపాధిస్తూ అతని భార్య, పిల్లలను పోషిస్తున్నాడు. భర్త నిర్వహిస్తున్న డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో కొంత మంది పని చేస్తున్నారు. భర్త డ్రైవింగ్ స్కూల్ కు వెళ్లి వస్తున్న భార్య అక్కడ పని చేస్తున్న వారితో పరిచయం పెంచుకుంది. తన దగ్గర పని చేస్తున్న యువకుడిని పనిమీద ఇంటికి వెళ్లి రావాలని భర్త చెప్పడంతో ఆ యువకుడు అప్పుడప్పుడు అతని ఇంటికి వెలుతున్నాడు. ఇంటికి వస్తున్న కుర్రాడికి స్వర్గం చూపించిన భార్య అతన్ని లొంగదీసుకుంది. భర్త డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో పని చేస్తున్న యువకుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఇంతకాలం ఎంజాయ్ చేసింది. తన దగ్గర పని చేస్తున్న యువకుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తోందని తెలుసుకున్న భర్త మద్యం సేవించడానికి బానిస అయ్యాడు. మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెలుతున్న భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. తన అక్రమ సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని రగిలిపోయిన భార్య ఆమె ప్రియుడు, బంధువులతో కలిసి భర్తను చంపేసిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భార్యను కసితీరా పొడిచి చంపేసిన భర్త, పోలీస్ స్టేషన్ లో లొంగిపోయి కూల్ గా చెప్పాడు !

English summary

Illegal affair: A woman is accused of having killed her husband by hatching a conspiracy with, and take the help of, her alleged paramour, sister-in-law, nephew and three others.