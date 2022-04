Illegal affair: ప్రియుడితో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కిన భార్య, కాలువలో శవాన్ని పడుకోపెట్టిన భర్త, ఎస్కేప్ !

India

పంజాబ్/ చండీగఢ్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన వివాహం చేసుకున్న భర్త అతని భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. సంవత్సరం క్రితం దంపతులకు బిడ్డ పుట్టింది. భార్య, బిడ్డలతో జీవితాంతం సుఖంగా ఉండాలని భర్త ఎన్నోకలలు కన్నాడు. ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్త ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బయటే ఉంటున్నాడు. ఇటీవల భార్య తీరులో మార్పులు వస్తున్నాయని భర్తకు అనుమానం వచ్చింది. ఉద్యోగానికి వెలుతున్నానని చెప్పి బయటకు వెలుతున్న భర్త సీక్రేట్ గా అతని భార్య మీద నిఘా వేశాడు. వేరే సిటీలో ఉంటున్న యువకుడితో తన భార్యకు అక్రమ సంబంధం ఉందని భర్త తెలుసుకున్నాడు. బయటకు వెళ్లిన భర్త అనుకోకుండా ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో భార్యను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న భర్త ఆమెను చితకబాదేశాడు. ఆ సమయంలో జరిగిన గొడవ కారణంగా భర్త అతని భార్యను చంపేశాడు. పోలీసు కేసు అవుతుందని భయపడిన భర్త కారులో అతని భార్య శవాన్ని తీసుకెళ్లి సిటీ సమీపంలోని నది కాలువలో విసిరేసి చేతులు దుపులుకున్నాడు.

English summary

Illegal affair: Chandigarh Police have arrested a Kharar resident for murdering his wife and dumping her body in a canal near Morinda after she caught him having an extra-marital affair.