బీజేపీలో అంతర్యుద్ధం: పార్టీ అధ్యక్షుడి మెడకు లాబీయింగ్ ఉచ్చు: ఓటమితో తలవంపులు

సిమ్లా: వచ్చే ఏడాది ఏడు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల భేరీ మోగనుంది. ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్, గోవా, పంజాబ్, మణిపూర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్‌లల్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది. ఇందులో తొలి అయిదు రాష్ట్రాల కోసం మార్చి-ఏప్రిల్‌లల్లో పోలింగ్ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్‌ల పోలింగ్ అక్టోబర్-నవంబర్‌లల్లో ఉంటుంది. పంజాబ్ మినహాయించి మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కసరత్తు చేస్తోంది.

English summary

BJP’s shock defeats in bypolls in Himachal Pradesh, where it is in power and is set to face assembly elections late next year. Blame game has erupted in the Party. Source said that the Incorrect ticket distribution and internal sabotage leads to the defeat.