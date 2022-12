వచ్చే 40 రోజులు అత్యంత గడ్డుకాలం- విస్పష్ట ప్రకటన చేసిన కేంద్రం..!!

India

న్యూఢిల్లీ: చైనాను వణికిస్తోన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన కరోనా వైరస్ బీఎఫ్ 7 వేరియంట్ పాజిటివ్ కేసులు దేశంలో నమోదవుతున్నాయి. విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిలో 39 మంది ఈ మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 3468కి చేరింది. మొత్తం రికవరీలు 4,41,43,483గా రికార్డయ్యాయి. ఇప్పటివరకు దేశంలో నమోదైన మొత్తం కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య అయిదున్నర లక్షలకు చేరువైంది. ఇవ్వాళ్టికి 5,30,696గా నమోదైంది.

English summary

Reports said from the Source from the Union Health ministry that the India may witness Covid19 positive cases surge in mid-January. Next 40 days crucial for the country.