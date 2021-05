దేశవ్యాప్తంగా 5వేల పైచిలుకు బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు-కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నవారికే-ఏపీకి 2వేల అంఫోటెరిసిన్-బి వయల్స్

National

ఓవైపు కరోనా వైరస్... మరోవైపు బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకర్‌మైకొసిస్).. ఇవి చాలవన్నట్లు వైట్ ఫంగస్,యెల్లో ఫంగస్... ఇలా వ్యాధులన్నీ మనుషులపై ముప్పేట దాడి చేస్తున్నాయి. భారత్‌లో కరోనా సెకండ్ వేవ్ నేపథ్యంలో దేశంలో ఆరోగ్య సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఇప్పటివరకూ కరోనా పైనే పోరాడుతూ వస్తున్న దేశం... ఇకపై బ్లాక్ ఫంగస్,వైట్ ఫంగస్,యెల్లో ఫంగస్ లాంటి వ్యాధులపై కూడా పోరాడక తప్పదు. కరోనా చికిత్సలో అధిక మోతాదులో స్టెరాయిడ్స్ ఉపయోగించడమే బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులకు కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకూ దేశంలో నమోదైన బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆసక్తికర వివరాలు వెల్లడించింది.

The government on Monday said that it a total of 5,424 cases of mucormycosis or black fungus have been reported from across the states and union territories.Union Health Minister Dr Harsh Vardhan, while chairing the 27th Group of Ministers Meeting on COVID-19, said this morning that a majority of these patients had a history of COVID-19 and more than half of them also had diabetes.