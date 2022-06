International yoga day2022: 75ఏళ్ళ స్వాతంత్ర్య చిహ్నంగా 75వారసత్వ కట్టడాల వద్ద కేంద్రమంత్రుల యోగావేడుకలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

జూన్ 21వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. ప్రస్తుతమున్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, కాస్త మనశ్శాంతి కోసం నిత్య యోగ సాధన చేస్తే మానసిక శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. భారతీయులు పురాతన కాలం నుండీ యోగ సాధన పట్ల ఎక్కువ మక్కువ కనబరుస్తున్నారు. ఇక యోగా చేయడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా మారుతారు. యోగా అనేది ఒక దివ్యౌషధంగా గుర్తించాలని పలువురు యోగ సాధకులు చెబుతున్నారు. క్రమం తప్పకుండా యోగా చేస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు. యోగా చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, విశ్వమానవ శాంతిని కాంక్షిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

PM Shri narendramodi participates in the mass yoga demonstration on 8th International Day of Yoga celebrations in Mysuru, Karnataka. #YogaForHumanity pic.twitter.com/mOGTe3FNH3

English summary

Union ministers held yoga celebrations at 75 heritage places to mark the 75th anniversary of independence. The 8th International Yoga Day celebrations were held at historic sites in major cities across the country