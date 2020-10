National

oi-Shashidhar S

బీహర్ ఎన్నికల వేళ కాల్పుల కలకలం రేపింది. దుండగులు పార్టీ అభ్యర్థిపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఆయన చనిపోయారు. కాల్పులు జరిపిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

జనతాదళ్ రాష్ట్రవది పార్టీ అభ్యర్థి నారాయణ్ సింగ్‌పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. హియోర్ జిల్లా హత్‌సర్ వద్ద ఫైర్ చేశారు. దీంతో నారాయణ్ సింగ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అతనిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. నారాయణ్ చనిపోయారని వైద్యులు తెలిపారు. కాల్పులు జరిపిన ఇద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయాలు కావడంతో వారిని ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. బీహర్ ఎన్నికల వేళ కాల్పులు కలకలం రేపాయి. అదీ కూడా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిపై కాల్పులు జరపడం.. చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

