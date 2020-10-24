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    బీహర్‌లో కాల్పులు కలకలం: ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిపై ఫైరింగ్, మృతి.. ఇద్దరి అరెస్ట్..

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    బీహర్ ఎన్నికల వేళ కాల్పుల కలకలం రేపింది. దుండగులు పార్టీ అభ్యర్థిపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఆయన చనిపోయారు. కాల్పులు జరిపిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

    Janata Dal Rashtrawadi Party candidate shot at in Sheohar district

    జనతాదళ్ రాష్ట్రవది పార్టీ అభ్యర్థి నారాయణ్ సింగ్‌పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. హియోర్ జిల్లా హత్‌సర్ వద్ద ఫైర్ చేశారు. దీంతో నారాయణ్ సింగ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అతనిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. నారాయణ్ చనిపోయారని వైద్యులు తెలిపారు. కాల్పులు జరిపిన ఇద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయాలు కావడంతో వారిని ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. బీహర్ ఎన్నికల వేళ కాల్పులు కలకలం రేపాయి. అదీ కూడా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిపై కాల్పులు జరపడం.. చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

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    bihar assembly elections 2020 candidate shot అభ్యర్థి కాల్పులు మృతి

    English summary
    Janta Dal Rashtrawadi Party's candidate Narayan Singh shot at in Hathsar village of Sheohar district - succumbs to his injuries.
    Story first published: Saturday, October 24, 2020, 22:11 [IST]
    Other articles published on Oct 24, 2020
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