5G network: రియల్ లైఫ్ రోబో 2.0: మనుషుల్లో వీర్యం కూడా పుట్టదు: జుహీచావ్లా పిటీషన్

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన రోబో 2.0 సినిమాను పోలిన ఉదంతం ఇది. సెల్ టవర్లు, సిగ్నళ్ల వల్ల పక్షి జాతి అంతరించిపోతోందంటూ ఆ సినిమాలో విలన్ క్యారెక్టర్ ఉద్యమించిన తరహాలోనే.. నిజజీవితంలో అలాంటి పోరాటానికి ఓ అడుగు పడినట్టు కనిపిస్తోంది. దేశంలో కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టదలిచిన 5జీ టెక్నాలజీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటీషన్ దాఖలైంది. ఈ పిటీషన్‌ను దాఖలు చేసింది మరెవరో కాదు.. దేశం మొత్తానికీ సుపరిచితురాలే. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్‌ను ఏలిన అలనాటి హీరోయిన్..జుహీచావ్లా. కొద్దిసేపటి కిందటే ఆమె ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటీషన్ వేశారు.

Actor Juhi Chawla files plea in Delhi HC against implementation of 5G technology, hearing on June 2She said in her petition that the exposure to RF radiation due to 5G will have serious, irreversible effects on humans and animals.