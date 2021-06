Illegal affair: ఎన్ఆర్ఐ మొగుడు, లోకల్ ప్రియుడు, రూ. కోట్లలో ఆస్తి, జీవితాంతం జైల్లోనే !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ఉడిపి/మైసూరు: ఎన్ఆర్ఐ మొగుడితో కాపురం చేస్తున్న భార్య వయసుకు వచ్చిన కొడుకును ఇంట్లో పెట్టుకుని లోకల్ గా ఓ ప్రియుడిని సెట్ చేసుకునింది. వ్యాపారవేత్త అయిన భర్త భారీగా డబ్బులు సంపాధిస్తుంటే కొవ్వు పట్టిన భార్య టిప్పుటాప్ గా రెడీ అవుతూ ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసింది. చూడటానికి జెర్సీ ఆవులాగా ఉన్న ఆంటీ ప్రియుడి మోజులో పడి ఎవ్వరిని లెక్కచెయ్యలేదు. కొడుకుకు మాయమాటలు చెప్పిన కిలాడీ లేడీ ఆమె ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను అతి దారుణంగా చంపేసింది. భర్త శవాన్ని హోమంలో వేసి కాల్చిబూడిద చేసిన కిలాడీ లేడి నాటకాలు ఆడింది. వ్యాపారవేత్తను అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు, సొంత కొడుకు హత్య చేశారని కోర్టులో నేరం రుజువు అయ్యింది. భర్తను చంపిన భార్య, ఆమె ప్రియుడితో పాటు కొడుకుకు యావజ్జీవ కారాగారశిక్ష విధిస్తూ కోర్టు సంచలన తీర్పు చెప్పింది. భర్తను చంపేసి ఆయన ఆస్తితో హ్యాపీగా జల్సా చెయ్యాలని స్కెచ్ వేసిన భార్య ఇప్పుడు జీవితాంతం కటకటాలపాలైయ్యింది.

English summary

Khiladi wife: The Udupi district and sessions court convicted three persons named in the Bhaskar Shetty murder case and awarded death sentences to them. The hearing was headed by sessions Judge J N Subrahmanya who pronounced the final verdict. The three convicts include the wife of the deceased, his son Navneet Shetty, an astrologer and priest Niranjan Bhat, illegal relationship issues.