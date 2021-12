Lady: రివాల్వర్ తో బెదిరించి రెండేళ్ల నుంచి అత్యాచారం చేస్తున్న పోలీసు, గతంలో యువతిని కిడ్నాప్ చేసి !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో: యువతి యువకుడికి ముందే పరిచయం ఉంది. యువతితో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతున్న యువకుడు ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేశాడు. బాధితురాలు కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు రేప్ కేసులో ఆ యువకుడిని అరెస్టు చేశారు. కేసు విచారణ చేసే నెపంతో ఓ కానిస్టేబుల్ ఆమెతో టచ్ లో ఉన్నాడు. యువతి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఆమె ఇంటికి వెళ్లిన కానిస్టేబుల్ ఆమె నుంచి వివరాలు సేకరించే నెపంతో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. తరువాత రివాల్వర్ తో బెదిరించిన కానిస్టేబుల్ ఆమె మీద అత్యాచారం చేశాడు. విషయం బయటకు చెబితే చంపేస్తానని అప్పటి నుంచి బెదిరించి తన మీద పదేపదే అత్యాచారం చేస్తున్నాడని రేప్ కేసు బాధితురాలు కేసు విచారణ చేస్తున్న కానిస్టేబుల్ మీద కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Lady: An FIR has been registered by a 28-year-old woman against a 31-year-old police constable, accusing the policeman of allegedly raping her multiple times for the past two years near Lucknow.