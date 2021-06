Lady teacher: లేడీ టీచర్ గర్బవతి, వాట్సాప్ లో లవ్ లెటర్, పోర్న్ వీడియో పంపించిన ప్రిన్సిపల్ !

India

oi-Mallikarjuna

అజ్మీర్/చెన్నై: ప్రభుత్వ స్కూల్ లో పని చేస్తున్న అందమైన లేడీ టీచర్ ప్రస్తుతం ఏడు నెలల గర్బవతి. స్కూల్ టీచర్ అందంగా ఉండటంతో అదే స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఆమె మీద కన్ను వేశాడు. లేడీ టీచర్ గర్బవతి అని కూడా చూడకుండా ఆమెతో స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అసభ్యంగా ప్రవర్థించాడు. స్కూల్ లో అందరూ వెళ్లిపోయిన తరువాత తన రూమ్ కు రావాలని, నిన్ను సుఖపెడుతానని ఆమె మొబైల్ నెంబర్ కు మెసేజ్ లు పంపించాడు. వాట్సాప్ లో పొర్న్ వీడియో లింక్ లు పంపించి ఆమెను మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టాడు. గర్బవతి అయిన టీచర్ ను విధులకు హాజరుకావాలని పదేపదే ఇబ్బంది పెట్టి నోటీసులు జారీ చేశాడు. ప్రిన్సిపల్ వేధింపులు తట్టుకోలేని లేడీ టీచర్ ఆమె ఉద్యోగానికి రాజీనామా చెయ్యడంతో ఐఏఎస్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో విచారణకు ఆదేశించారు. పోలీసుల ముందే నీ అంతు చూస్తా, నిన్ను లేపేస్తా అంటూ ప్రిన్సిపల్ లేడీ టీచర్ కు వార్నింగ్ ఇవ్వడం కలకలం రేపింది.

English summary

Lady teacher: A woman, working as a teacher at a government school in Rajasthan, has alleged that the principal attempted to outrage her modesty. The woman, who is seven months pregnant, has alleged that the principal of the senior secondary school located in Ekalsingha, Bhinai, sent her inappropriate messages on WhatsApp