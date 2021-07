భారత్ లో కరోనా తాజా పరిస్థితి ఇదే : 5లక్షల యాక్టివ్ కేసులు, 4లక్షలు దాటిన మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం క్షీణత దిశగానే కరోనా సెకండ్ వేవ్ కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ కేసులు భారతదేశంలో నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 46,617 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. వరుసగా ఐదు రోజుల నుండి 50 వేల కంటే తక్కువ కేసులు నమోదు చేసినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

English summary

India on Friday recorded 46,617 fresh cases of coronavirus disease (Covid-19), registering less than 50,000 infections for five consecutive days, data from the Union health ministry showed. The fresh Covid-19 cases have taken India's cumulative tally of infections to 3,04,58,251.In the last 24 hours, India also recorded 853 deaths. So far, 400,312 people have succumbed to Covid-19 in the country.