Wife: భార్యను ఇంటిలోనే పూడ్చిపెట్టిన ప్రభుత్వ స్కూల్ టీచర్, అక్కడే నిద్ర, జిల్లా కలెక్టర్ ఎంట్రీతో !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/జబల్ పూర్/మధ్యప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు చాలా సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భర్త ప్రభుత్వ స్కూల్ లో టీచర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఆ టీచర్ అతని భార్యను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. దంపతులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నా వారికి పిల్లలు మాత్రం పుట్టలేదు. నా భార్య చనిపోయిందని ఆమె భర్త బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. బందువులు అందరూ అంత్యక్రియలకు హాజరుకావడానికి టీచర్ ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లారు. అయితే స్మశానవాటికలో అంత్యక్రియలు చెయ్యడానికి వీలులేదని, మా ఇంట్లోనే నా భార్య అంత్యక్రియలు జరిపించాలని భర్త పట్టుబట్టాడు. అక్కడ చాలా తంతంగం జరిగినా చివరికి అంత్యక్రియలు మాత్రం టీచర్ ఇంటిలోనే జరిగిపోయాయి, భార్యను ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టిన భర్త రోజు ఆమె సమాధికి పూలు పెడుతూ పూజలు చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎంట్రీతో అక్కడ సీన్ మొత్తం మారిపోయింది.

English summary

Wife: A grieving schoolteacher in MP's Dindori couldn't bear to be separated from his wife after her death and buried her corpse inside his house despite opposition from relatives and neighbours.