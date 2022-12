Love marriage: రెండు ఫ్యామిలీలు కలిసి పెళ్లి చేశారు. అంతలోనే ఏమైయ్యింది ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తుత్తుకూడి: యువతి, యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. చాలాకాలం పాటు ఇద్దరూ సంతోషంగా తిరిగేశారు. తరువాత లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఇంటికి వెళ్లిన దంపతులు రాత్రి భోజనం చేసిన తరువాత ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి కొంతసేపు వీదిలో తిరిగారని తెలిసింది. ఇంటికి వెళ్లిన లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న దంపతులు తరువాత తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారు. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న మూడు నెలలకే ఒకే తాడుకు నవదంపతులు వేలాడుతూ శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది.

couple: రాత్రి ఇంట్లోకి వెళ్లారు, మూడు రోజుల తరువాత దంపతులు ?, ఇంట్లో ఏం జరిగింది ?

English summary

Love marriage: Everyone was shocked when the new couple committed suicide at the same time near Thoothukudi in Tamil Nadu.