Lovers: లవ్ మ్యారేజ్, భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత ఏం జరిగింది, ఇంట్లో శవమైన భార్యతో ?, మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ సేలం: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. యువతి, యువకుడు వివాహం చేసుకోవడం వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. చాలాకాలం పాటు కుటుంబ సభ్యుల అనుమతితో పెళ్లి చేసుకోవాలని యువతి, యువకుడు చాలాకాలం పాటు వేచి చూశారు. అయితే ప్రేమికుల కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం వారి వెళ్లికి ససేమిరా అన్నారు. ఇదే విషయంలో విసిగిపోయిన ప్రేమికులు ఇంటి నుంచి పారిపోయి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. దంపతులకు ఓ పాప ఉంది. భర్త బయటకు వెళ్లి తరువాత ఇంటికి వెళ్లి చూడగా అతని భార్య శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది.

jump: పైన ఇంటిలో అంకుల్, కిందింటి ఆంటీ ఎస్కేప్, ఒకే బిల్డింగ్ లో జంబలకడి జారు మిఠాయి, కసితీరా !

English summary

Love marriage: what did the daughter do that the parents did not come to see the birth of the daughter?