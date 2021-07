Love marriage: లాక్ డౌన్ ముందు మతాంతర వివాహం, డాబా పక్కన భార్య మీద పెట్రోల్ పోసి !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: మతాలు వేరు అయినా యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ప్రియుడిని గుడ్డిగా నమ్మిన యువతి ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి లాక్ డౌన్ కు ముందు మూడు నెలల క్రితం మతాతంతర వివాహం చేసుకుంది. నవదంపతులు హైవే రోడ్డు పక్కన ఉన్న డాబా దగ్గరకు వెళ్లారు. రాత్రి అక్కడే ఇద్దరూ ఉన్నారు. నవదంపతుల మద్య ఏమి జరిగిందో ? ఏమో కాని బతికున్న భార్య మీద పెట్రోల్ పోసిన భర్త ఆమెకు నిప్పంటించి పరారైనాడు. మంటల్లో కాలిపోయిన బాధితురాలు హైవే పక్కనే కుప్పకూలిపోయినా అటు వైపు వెలుతున్న వారు సినిమా చూశారే తప్పా ఆమెను రక్షించడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నించకపోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Love marriage: In a shocking incident, a woman was found lying on a highway with severe burn injuries in Orai area of Jalaun district of Uttar Pradesh on Tuesday morning. The incident triggered panic in the area. The woman was later admitted to Jhansi district hospital. Police said the woman got married to a youth from different faith around three months ago.