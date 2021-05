Girlfriend: ఇంట్లో దూరి ప్రియురాలు, ఆంటీ మీద ?, అనుమానంతో లవర్, ఫేస్ బుక్ తో తంటా !

National

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/చెన్నై: యువతి, యువకుడికి ఫేస్ బుక్ లో పరిచయం అయ్యింది. సంవత్సరం నుంచి ఇద్దరూ చాలాసార్లు బయట కలుసుకుని తిరిగారు. యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారని తెలిసింది. ఇంతో ప్రియురాలి మీద ప్రియుడికి అనుమానం మొదలైయ్యింది. ప్రియురాలు కూడా రానురాను ప్రియుడిని దూరం పెడుతూ వచ్చింది. తన ప్రియురాలు దూరం అవుతోందని ప్రియుడు రగిలిపోయాడు. అంతే నేరుగా ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లి రివాల్వర్ తీసుకుని ప్రియురాలు, ఆమె తల్లి మీద కాల్పులు జరిపాడు. రివాల్వర్ తూటాలకు ప్రియురాలు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. అంటీ తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఇంట్లో దూరి తల్లి కూతురి మీద కాల్పులు జరిపిన ప్రియుడిని స్థానికులు పట్టుకుని చితకబాదేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. అందరూ చూస్తున్న సమయంలో తల్లీ, కూతురిని రివాల్వర్ తో కాల్చడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భార్య నాటుకోడి, ప్రియుడు పందెంకోడి, పులుసు పెట్టిన భర్త, పెళైన మూడో రోజు ?

English summary

Lovers: In a shocking incident, a man along with his friend reached his girlfriend's house and shot her dead in front of her mother in Hathras district of Uttar Pradesh.