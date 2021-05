Secret life:బిగ్ షాట్ భార్యలతో ఎంజాయ్, ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో డీల్, చివరికి సినిమా !

National

అహ్మదాబాద్/చెన్నై/హైదరాబాద్: డబ్బులు సంపాధించాలని శక్తి వంచనలేకుండా ప్రయత్నిస్తున్న యువకులను టార్గెట్ చేసుకుని కొన్ని ముఠాలు పని చేస్తున్నాయి. ఓ దినపత్రికలో ప్రకటన చూసిన ఇద్దరు యువకులకు ఊహించని ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో శ్రీమంతుల కుటుంబాలకు చెందిన అమ్మాయిలు, బిగ్ షాట్ భార్యలకు, ఆంటీలకు శారీరక సుఖం ఇవ్వడానికి male escorts కావాలని నమ్మించిన కిలాడీ లేడి వాళ్లకు తాటి బెల్లం తినిపించింది. వంతెన దగ్గరకు రమ్మని ఒకరిని, శాటిలైట్ ఏరియాలోని సీక్రెట్ ప్లేస్ కు రావాలని మరోకరిని పిలిపించిన మాయలేడి మాయం అయ్యింది. వేల రూపాలు చెల్లించుకోవడం, వెంటనే జోబుకు చిల్లుపడింది, అమ్మాయిలతో పాటు ఆంటీలతో ఎంజాయ్ చేస్తే రివర్స్ లో డబ్బులు వస్తాయని ఆశపడిన కుర్రాళ్లు ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల కాళ్లు పట్టుకున్నారు.

Male escort: In separate incidents, two youths, both residents of Gujarat’s Ahmedabad, were allegedly cheated out of their money after being lured to become male escorts. One of the victims lost Rs 16,500 while the other lost around Rs 42,500.