India

oi-Chandrasekhar Rao

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్‌లో రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఓ వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలించడానికి బుల్‌డోజర్‌ను వినియోగించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. అంబులెన్స్‌కు సమాచారం అందించినప్పటికీ- సకాలంలో సంఘటన స్థలానికి చేరుకోలేకపోవడంతో స్థానికులు అందుబాటులో ఉన్న బుల్‌డోజర్‌ను వినియోగించుకున్నారు. బాధితుడిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బీజేపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఏర్పడిన దుస్థితిని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పింది.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని కత్నిలో చోటు చేసుకుందీ ఘటన. బర్హి-ఖతౌలీ మార్గంలో రెండు బైక్‌లు పరస్పరం ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఇందులో ఓ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు సహాయం కోసం 108 అంబులెన్స్‌కు ఫోన్ చేశారు. ప్రమాద తీవ్రత, గాయపడ్డ వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిని సిబ్బందికి వివరించారు. అయినప్పటికీ- అంబులెన్స్ సకాలంలో సంఘటన స్థలానికి చేరుకోలేదు. అంబులెన్స్ సర్వీసుల ఏజెన్సీ చేతులు మారిందని, అందుకే జాప్యం ఏర్పడిందని తెలిపారు.

గాయపడ్డ వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి ఆటోడ్రైవర్లు కూడా ముందుకు రాలేదు. సుమారు అరగంట పాటు అక్కడే ఇతర వాహనాల కోసం ఎదురు చూసినా ఫలితం రాలేదు. దీనితో స్థానికులు అందుబాటులో ఉన్న జేసీబీలో బాధితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జేసీబీ ముందు ఉండే బకెట్‌లో అతణ్ని హుటాహుటిన చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. సకాలంలో తీసుకుని రావడంలో అతని ప్రాణాలు నిలిచాయని డాక్టర్లు చెప్పారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: Accident victim in Katni taken to hospital in a JCB as the ambulance got late in arriving at the accident spot (13.09) pic.twitter.com/f2qcMvUmcV