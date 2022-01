ఫిబ్రవరి 15 వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలు మూత: కోచింగ్ సెంటర్లు సైతం: రేపటి నుంచి నైట్ కర్ఫ్యూ

India

ముంబై: దేశంలో ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి మరోసారి ఉగ్ర రూపాన్ని దాల్చింది. కొత్త కేసులు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. భారీగా నమోదవుతున్నాయి. శనివారం నాటి బులెటిన్ ప్రకారం.. దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కరోజు వ్యవధిలో 1,41,986 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ స్థాయిలో కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుని పడటం 222 రోజుల తరువాత ఇదే తొలిసారి. యాక్టివ్ కేసులు ఒక్కసారిగా రెట్టింపు అయ్యాయి. నాలుగు లక్షలను దాటేశాయి.

Maharashtra government on Saturday announced imposition of night curfew from 11 pm to 5 am from Jan 10 and other guidelines as the state is grappling with a Covid19 surge.