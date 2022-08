ఆస్పత్రిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం: 8 మంది మృతి, పది మందికిపైగా గాయాలు

India

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జబల్పూర్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. జబల్‌పూర్‌లోని దామోహ్ నాకా సమీపంలోని న్యూ లైఫ్ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌లో సోమవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది మరణించారు. మరో పది మందికిపైగా గాయపడ్డారు.

షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, మరణించిన వారిలో ఎక్కువ మంది ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఉన్నారు. ఆస్పత్రిలో చేరిన రోగులను ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

"నలుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఇది భారీ అగ్నిప్రమాదం, ఆసుపత్రిలో చిక్కుకున్న వారందరినీ మా బృందాలు రక్షించాయి. అగ్నిప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణం కావచ్చు" అని జబల్‌పూర్ CSP అఖిలేష్ గౌర్‌ మీడియాకు తెలిపారు.

